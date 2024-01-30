Глава МИД Польши назвал, что необходимо для победы Украины

Только солидарность всего Запада может обеспечить победу.

Западные страны должны сохранять солидарность и помогать Украине победить в войне против российского агрессора.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Укринформ.

"Для победы Украины нужна солидарность всего Запада", – сказал он журналистам.

Сикорский отметил, что сейчас страны ЕС оказывают Украине больше военной помощи, чем США, хотя американцы в общем объеме далеко впереди всех остальных.

Также дипломат выразил надежду, что на заседании Европейского совета 1 февраля в Брюсселе будут приняты решения, которые будут "содействовать Украине".

"На кону – решение о 50 миллиардах евро на финансирование деятельности Украинского государства и восстановление Украины. Также будет обсуждаться вопрос увеличения европейского оборонного бюджета, надеюсь до 5 млрд на этот год, из чего мы можем покупать оружие для Украины", — отметил глава МИД Польши.

Сикорский также напомнил, что Совет иностранных дел ЕС принял решение, позволяющее передавать Украине российские замороженные активы.

"Я надеюсь, что мы завершим дело, то есть передадим все эти активы. Это значительная сумма – до 300 млрд евро", — подчеркнул министр.

Кроме того, он отметил необходимость решения Конгресса США о большом пакете военной помощи Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Конгресс ставит под угрозу все предварительные достижения, затягивая с выделением помощи Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия пытается "раскачать" ситуацию внутри США, чтобы сорвать помощь Украины.

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