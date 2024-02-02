Польша продлит временную защиту для украинских беженцев: названы сроки

Изменения планируется принять в первом квартале этого года.

В Польше планируют продлить срок легального пребывания беженцев из Украины до 30 июня 2024 года.

Об этом говорится в проекте изменений в закон о помощи гражданам Украины.

Отмечается, что правительство Польши планирует начать работу над "существенными изменениями и продлением срока действия закона" в соответствии с вышеуказанным решением Совета ЕС.

"Эти работы будут начаты сразу после широких консультаций с органами местного самоуправления, государственными учреждениями, неправительственными организациями и другими заинтересованными субъектами", — отмечается в проекте.

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Изменения планируется принять в первом квартале этого года. Предлагается, чтобы он вступил в силу на следующий день после его объявления.

"Проектом изменений в закон предусматривается продление срока легальности пребывания военных беженцев в Польше до 30 июня; допустимости дальнейшего использования до сих пор зданий, где временно группами проживают военные беженцы из Украины; легальности до сих пор разрешительных документов украинцев на пребывание в РП", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Польше находится до одного миллиона военных беженцев из Украины, прибывших в страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, по последним опросам ООН, от 60-80% беженцев из Украины хотят вернуться домой.

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