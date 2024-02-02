Зеленский пообщался с Токаевым: о чем шла речь

Лидеры, в частности, говорили о двусторонних торгово-экономических отношениях.
Украинский лидер Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. Речь шла о помощи нашему государству, формуле мира и активизации политического диалога.
Об этом сообщил главнокомандующий Украины.
Как отметил лидер, он в первую очередь:
- поблагодарил за гуманитарную помощь, оказанную нашей стране;
- проинформировал коллегу о результатах работы советников безопасности по реализации Украинской формулы мира и подготовительные мероприятия перед проведением Глобального саммита мира.
"Сообщил Токаеву о том, что в Киеве сегодня проходит заседание Международной коалиции за возвращение принудительно перемещенных украинских детей", — отметил Зеленский.
В заключение, отметил он, обсудили активизацию двусторонних торгово-экономических отношений и политического диалога.
Ранее Зеленский отреагировал на убийство россиян волонтеров из Франции.
Читайте также: