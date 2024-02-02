Зеленский пообщался с Токаевым: о чем шла речь

Лидеры, в частности, говорили о двусторонних торгово-экономических отношениях.

Украинский лидер Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. Речь шла о помощи нашему государству, формуле мира и активизации политического диалога.

Об этом сообщил главнокомандующий Украины.

Как отметил лидер, он в первую очередь:

поблагодарил за гуманитарную помощь, оказанную нашей стране;

проинформировал коллегу о результатах работы советников безопасности по реализации Украинской формулы мира и подготовительные мероприятия перед проведением Глобального саммита мира.

"Сообщил Токаеву о том, что в Киеве сегодня проходит заседание Международной коалиции за возвращение принудительно перемещенных украинских детей", — отметил Зеленский.

В заключение, отметил он, обсудили активизацию двусторонних торгово-экономических отношений и политического диалога.

Ранее Зеленский отреагировал на убийство россиян волонтеров из Франции.

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