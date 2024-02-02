Зеленський поспілкувався з Токаєвим: про що йшлося

Лідери, зокрема, говорили про двосторонні торговельно-економічні відносини.
Український лідер Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Йшлося про допомогу нашій державі, формулу миру та активізацію політичного діалогу.
Про е повідомив головнокомандувач України.
Як зазначив лідер, він насамперед:
- подякував за гуманітарну допомогу, надану нашій країні;
- поінформував колегу про результати роботи безпекових радників щодо реалізації Української формули миру та підготовчі заходи перед проведенням Глобального саміту миру.
"Повідомив пану Токаєву про те, що в Києві сьогодні відбувається засідання Міжнародної коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей", – зауважив Зеленський.
Насамкінець, зазначив він, обговорили активізацію двосторонніх торговельно-економічних відносин та політичного діалогу.
Раніше Зеленський відреагував на вбивство росіянами волонтерів з Франції.
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