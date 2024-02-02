Моторошна ДТП на Рівненщині: троє загиблих

На дорозі не розминулися дві автівки.

Сьогодні, 2 лютого, в Рівненському районі сталася жахлива ДТП. На місці події працюють поліцейські.

Про це повідомили у поліції регіону.

Попередньо відомо, що на автодорозі поблизу села Михалин колишнього Березнівського району зіткнулися вантажівка "DAF" та "Mercedes-Benz Vito".

Унаслідок ДТП загинули водій мікроавтобуса та дві пасажирки.

Всі обставини автопригоди встановлюють правоохоронці. Рятувальники усувають наслідки ДТП та деблокують тіла загиблих.

Нагадаємо, на Хмельниччині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Поблизу села Кременчуки водій автомобіля "Форд Фокус" зіткнувся з 58-річним велосипедистом. В результаті отриманих травм останній помер у лікарні.

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