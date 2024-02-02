ЗСУ вразили на аеродромі "Бельбек" щонайменше три літаки: деталі від Ігната

Сили оборони Україні під час атаки по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму уразили щонайменше три російські військові літаки літаки та особовий склад ворога.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.

Коментуючи удари по аеродрому "Бельбек", Ігнат поінформував про ураження трьох ворожих літаків.

"Найкраще підтвердження – це супутникові знімки, де можна щось розгледіти. Але ще краще підтвердження – це некрологи в російських пабліках. Це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження. Щонайменше там було три літаки, потім особовий склад певний був знищений", – розповів речник ПС.

Нагадаємо, 31 січня в окупованому Криму прогриміла серія вибухів, а місцеві повідомили про пожежу в районі аеродрому "Бельбек". На подію відреагував командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, натякнувши на причетність України до атаки: "Дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності!"

Російські телеграм-канали повідомили, що під час атаки на аеродром "Бельбек" ракета влучила по пункту зв'язку окупантів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мінус три російські винищувачі! Гучна "бавовна" на аеродромі "Бельбек" у Криму!

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