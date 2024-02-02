Атака на аеродром "Бельбек": серед ліквідованих військових – російський генерал

Черговий окупант відправився на "концерт до Кобзона"

Внаслідок удару по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму армія РФ втратила 10 військовослужбовців. Зокрема, ліквідовано командира авіаційної ескадрильї генерал-лейтенанта Олександра Татаренка.

Про це повідомляє "Крымский ветер".

Російський генерал Татаренко

"Повідомляється, що дві ракети вразили командний пункт 38 винищувального авіаційного полку, ще одна ракета атакувала пункт зв'язку аеродрому", – йдеться у повідомленні.

Крім того, йдеться про те, що ЗСУ запустили крилаті ракети несподіваними для росіян маршрутами: більшість із них пройшли над водною поверхнею Чорного моря.

Раніше експерт сказав, наскільки важливою ціллю для України є аеродром "Бельбек".

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