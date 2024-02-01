Атака на аеродром "Бельбек": які літаки тримає РФ на летовищі

На аеродромі "Бельбек" в тимчасово анексованому Криму, який було атаковано 31 січня, російська армія могла тримати літаки-винищувачі - Су, а також МіГи.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Еспресо".

"Ворожі Су-27, МіГ-29, Су-30. Приблизно такі літаки (базувалися - Ред.). Також була інформація про МіГ-31, але класифікації БМ, а не К. Це іншого призначення, він носій таких ракет як Р-37, які зокрема загрожують нашим літакам та гелікоптерам на південному напрямку", - розповів Ігнат.

Представник ПС наголошує, що це летовище росіяни використовують активно, адже воно - "одне із основних, що є на території півострова". Загалом в Криму окупанти від початку повномасштабного вторгнення послуговуються п'ятьма аеродромами.

Ігнат також наголосив, що поки зарано говорити про результати удару, варто треба дочекатись підтверджень щодо втрат техніки ворога.

"Знищення інфраструктури - це також плюс. Це те, що зменшить спроможності Росії в акваторіях обох морів із завдання ударів по нашій державі", - сказав він.

Удар по "Бельбеку"

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Напередодні, 31 січня, в Криму пролунала серія вибухів. Після цього поблизу аеродрому "Бельбек" виникла сильна пожежа. Окупаційна "влада" заявила, що це робота російської ППО.

Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук прокоментував численні вибухи на півострові. Він нагадав, що у складі Повітряних сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації, штатним місцем базування якої є аеродром "Бельбек" в Криму.

Наразі офіційної інформації від України щодо втрат РФ немає. Своєю чергою, російський опозиціонер Олександр Невзоров заявив, що було вражено три ворожі літаки: два Су-27, один Су-30.

Тим часом росЗМІ інформують, що нібито ракета влучила у важливий військовий об'єкт РФ - до пункту зв'язку окупантів. Постраждалих, стверджують пропагандисти, нібито немає.

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