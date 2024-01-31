У Криму пролунала серія вибухів: у Севастополі потужна пожежа (фото, відео)

У середу, 31 січня у тимчасово окупованому Криму вдруге пролунали вибухи.

У тимчасово захопленому Севастополі місцеві повідомляють про потужні вибухи.

Після цього поблизу аеродрому Бельбек виникла сильна пожежа.

Так званий "губернатор" Севастополя окупант Михайло Развожаєв традиційно заявив, що вибухи - це робота російської ППО. Над містом нібито збито ціль, уламки якої впали на пустирі в районі Любимівки.

Вибухи в Криму 31 січня / Фото: Telegram / Крымский ветер

Вибухи в Криму 31 січня / Фото: Telegram / Крымский ветер

Нагадаємо, раніге 31 січня у тимчасово окупованому Криму вже лунала повітряна тривога. Тоді окупанти, як зазвичай, закрили Кримський міст. Так званий "голова" окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російські військові використовують "засоби маскування".

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