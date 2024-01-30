РФ боїться нових диверсій у Криму: посилює фільтраційні заходи

Окупанти посилюють контроль на адмінмежі між окупованими Кримом та Херсонщиною.

Кремль дав вказівку прикордонній службі ФСБ посилити контррозвідувальний режим на адміністративній межі між окупованим Кримом та захопленою частиною Херсонщини.

Про це пише Центр національного спротиву.

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Особливу увагу окупанти приділяють захисту автомобільного та залізничного мостів між Чонгарським та Кримським півостровами. Цей напрямок забезпечує підтримку угрупування військ росіян в Криму та тилове забезпечення угруповань на Херсонському та Запорізькому напрямках.

"Після окупації лівобережжя Херсонської області противник не прибрав КПВВ з адміністративної межі між ТОТ АР Крим та Херсонською областю", – йдеться в повідомленні.

Ці об’єкти використовувались російськими спецслужбами для проведення так званих “фільтраційних заходів” цивільного населення. Відомо, що пункт пропуску “Чонгар” окупанти додатково обладнали системою сканування та моніторингу автомобілів із використанням рентгену.

Загарбники ретельно оглядають автомобілі з реєстраційними номерами Запорізької та Херсонської областей, як українського, так і запровадженого росіянами зразка.

На думку аналітиків ЦНС, окупанти запроваджують такі заходи, бо остерігаються нових диверсій у Криму.

Центр національного спротиву закликає громадян бути особливо обережними при перетині даних пунктів пропуск.

Раніше про те, що Росія посилює контроль на адмінмежі між окупованими Кримом та Херсонщиною повідомляв радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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