Атака на "Бельбек": какие самолеты держит РФ на аэродроме

На аэродроме "Бельбек" во временно аннексированном Крыму, который был атакован 31 января, российская армия могла держать самолеты-истребители – Су, а также МиГи.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Эспрессо".

"Враждебные Су-27, МиГ-29, Су-30. Приблизительно такие самолеты (базировались — Ред.). Также была информация о МиГ-31, но классификации БМ, а не К. Это другого назначения, он носитель таких ракет как Р -37, которые в частности угрожают нашим самолетам и вертолетам на южном направлении", — рассказал Игнат.

Представитель ПС отмечает, что этот аэродром россияне используют активно, ведь он — "одно из основных, что есть на территории полуострова". Всего в Крыму оккупанты с начала полномасштабного вторжения используют пять аэродромов.

Игнат также подчеркнул, что пока рано говорить о результатах удара, следует дождаться подтверждений по поводу потерь техники врага.

"Уничтожение инфраструктуры — это также плюс. Это то, что уменьшит возможности России в акваториях обоих морей по нанесению ударов по нашему государству", — сказал он.

Удар по "Бельбеку"

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Поразили вражеские самолеты! оккупанты даже не скрывали! ВСУ нанесли удар по аэропорту в Крыму

Накануне, 31 января, в Крыму прогремела серия взрывов. После этого вблизи аэродрома "Бельбек" возник сильный пожар. Оккупационные "власти" заявили, что это работа российской ПВО.

Командующий ПС ВСУ Николай Олещук прокомментировал многочисленные взрывы на полуострове. Он напомнил, что в составе Воздушных сил Украины есть 204 Севастопольская бригада тактической авиации, штатным местом базирования которой является аэродром "Бельбек" в Крыму.

Пока официальной информации от Украины относительно потерь РФ нет. В свою очередь, российский оппозиционер Александр Невзоров заявил, что были поражены три вражеских самолета : два Су-27, один Су-30.

Между тем, росСМИ информируют, что якобы ракета попала в важный военный объект РФ — в пункт связи оккупантов. Пострадавших, утверждают пропагандисты, вроде бы нет.

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