Уражені певні об'єкти: Ігнат про удари по аеродрому "Бельбек"

Треба дочекатися підтвердження - які саме наслідки атаки на півострів.

Для встановлення точних наслідків атаки в анексованому Криму 31 січня потрібно дочекатися підтвердження розвідки чи супутникових знімків. Втім, відомо, що в районі аеродрому "Бельбек" були уражені певні об'єкти

Про це під час телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Російської присутності стає менше в Криму. Це відбувається вже далеко не вперше. Наші пілоти тактичної авіації очищають Крим від росіян крилатими ракетами, які надали партнери,. Вчора був один з таких випадків, аеродром "Бельбек, зокрема", - розповів речник ПС.

З його слів, внаслідок атаки на передодні були "уражені певні об'єкти на півострові" - на аеродромі "Бельбек". Втім, про що саме йдеться, Ігнат не повідомив.

"Є різна інформація - навіть з російських джерел. Але все ж таки треба дочекатися і супутникових знімків, і підтвердження нашої розвідки, які саме об'єкти були уражені, які наслідки там є. Ну, і хочеться, щоб більше авіаційної техніки було виведено з ладу", - заявив Ігнат.

Представник Повітряних сил зауважив, що російські загарбники використовують близько п'яти летовищ в окупованому Криму для атак по Україні.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму вдень 31 січня лунала повітряна тривога. На півострові пролунала серія вибухів.