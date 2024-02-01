Україна і Європа мають готуватися до президентства Трампа — президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел стверджує, що Дональд Трамп "бачить багато речей інакше", тому Україні і ЄС слід підготуватися до його можливого президентства у США.

Європа та Україна мають розглянути реалістичну можливість перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США у 2024 році та "дуже швидко укласти угоду з президентом Росії Володимиром Путіним".

Про це президент Чехії Петр Павел заявив у ефірі польського ЗМІ TVN24.

"Мова не йде про підрив трансатлантичних зв’язків [чи] сумніви у Сполучених Штатах як у союзнику, але ми повинні реалістично визнати, що Трамп бачить багато речей інакше", — сказав Павел.

Чеський політик і колишній голова Військового комітету НАТО зазначив, що Україна, на відміну від Росії, має обмежені можливості дій на полі бою. Тому союзники України мають рекомендувати обмежити наступальні дії та посилити оборону.

Українські офіційні особи постійно вимагали посилення систем протиповітряної оборони, включаючи безпілотники, винищувачі та гелікоптери, від західних союзників на тлі розвитку динаміки бойових дій з Росією. Ця зброя може покращити здатність України підтримувати свої наземні війська та перехоплювати російські бомбардувальники до того, як вони зможуть вразити військові чи цивільні цілі.

За словами Павла, єдиний спосіб досягти цього — постачати Києву не лише суто оборонну зброю, а й ту, яка може порушити шляхи постачання російської армії, наприклад, артилерію чи крилаті ракети більшої дальності, а також літаки F-16.

"Тільки баланс сил може змусити обидві сторони зрозуміти, що подальших успіхів вони не досягнуть і що настав час для переговорів", - сказав Павел.

Трамп, який обіймав посаду президента з 2017 по 2021 рік і зараз балотується на виборах 2024 року, раніше натякав, що скоротить підтримку України в разі обрання, і сказав, що його головною метою буде забезпечення негайного припинення вогню з Росією протягом 24 годин, не уточнюючи, що на яких умовах буде запропонована мирна угода.

Контраверсійний президент США наразі лідирує в опитуваннях щодо кандидата від Республіканської партії на виборах. Якщо Трамп буде висунутий кандидатом від Республіканської партії, він знову зустрінеться з чинним президентом Джо Байденом на президентських виборах у листопаді.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би почути план кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні за 24 години.

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