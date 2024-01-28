Трамп готується до масштабної економічної атаки на Китай - WP

Це може призвести до стрімкого зростання тарифів між двома найбільшими економіками світу.

Експрезидент США Дональд Трамп обговорює запровадження імпортних мит у розмірі 60% на китайські товари у разі своєї перемоги на президентських виборах.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

За даними видання, Трамп готується до нової масштабної економічної атаки на Китай, яка може спровокувати глобальну торговельну війну.

Водночас він публічно підтримав зниження торговельного статусу Китаю із США. Зазначається, що такий крок призведе до стрімкого зростання тарифів між двома найбільшими економіками світу.

Анонімні співрозмовники видання зазначили, що Трамп обговорював з радниками можливість запровадження єдиного 60% тарифу на весь китайський імпорт.

Аналітики вважають, що будь-який із цих сценаріїв призведе до величезних витрат для США та світових економік, які значно перевищать наслідки торговельних війн у перший президентський термін Трампа.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Республіканська партія мала більшу прихильність виборців. Американці вважають, що республіканці в нинішній ситуації можуть краще дати раду з економікою, інфляцією та злочинністю, тоді як демократи мають перевагу в боротьбі з насильством із застосуванням зброї, освіті та охороні здоровʼя.

Тоді Дональд Трамп випереджав Джо Байдена в пʼяти з шести ключових штатів — це Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія і Вісконсин.

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