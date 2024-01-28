Трамп готовится к масштабной экономической атаке на Китай — WP

Это может привести к стремительному росту тарифов между двумя крупнейшими экономиками мира.
Экс-президент США Дональд Трамп обсуждает введение импортных пошлин в размере 60% на китайские товары в случае победы на президентских выборах.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, Трамп готовится к новой масштабной экономической атаке на Китай, которая может спровоцировать глобальную торговую войну.
В то же время, он публично поддержал снижение торгового статуса Китая с США. Отмечается, что этот шаг приведет к стремительному росту тарифов между двумя крупнейшими экономиками мира.
Анонимные собеседники издания отметили, что Трамп обсуждал с советниками возможность введения единого 60% тарифа на весь китайский импорт.
Аналитики полагают, что любой из этих сценариев приведет к огромным затратам для США и мировых экономик, значительно превысят последствия торговых войн в первый президентский срок Трампа.
Напомним, в ноябре 2023 года Республиканская партия имела большую приверженность избирателей. Американцы считают, что республиканцы в нынешней ситуации могут лучше справиться с экономикой, инфляцией и преступностью, тогда как демократы имеют преимущество в борьбе с насилием с применением оружия, образования и здравоохранения.
Тогда Дональд Трамп опережал Джо Байдена в пяти из шести ключевых штатов – это Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Висконсин.
Читайте также: