Кандидат в президенты США на выборах в 2024 году Дональд Трамп победил на праймериз от Республиканской партии штата Нью-Гэмпшир, тогда как президент Джо Байден победил на стороне Демократической партии как кандидат-записчик.

Об этом информирует Associated Press.

Убедительная победа бывшего президента делает ноябрьский бой-реванш с Байденом более вероятным, чем когда-либо. Главная соперница Трампа Никки Гейли финишировала второй.

Байден не проводил агитационную кампанию в штате и не вносил свое имя в бюллетень после того, как Нью-Гэмпшир нарушил новые партийные правила, проведя праймериз перед Южной Каролиной.

Напомним, кандидат в президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп заявил, что в случае его прихода к власти в США он "очень быстро" закончит войну в Украине, потому что "прекрасно ладит с Путиным".

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