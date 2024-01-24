Астрологический прогноз на 24 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда благоприятные обстоятельства для нового дела в любой сфере нашей жизни – важно не упустить редкий шанс преуспеть.

Символ дня: Труба, зовущая к действию.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый., лиловый, аметистовый.

Счастливые камни дня: гиацинт (защищает от сглаза, прогоняет плохие сны, улучшает настроение), сапфир (избавляет от всех болезней – от простуд до рака, открывает в человеке экстрасенсорные способности), лазурит (помогает принимать верные решения и избегать ошибочных).

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, пройдут быстро и не оставят следа, но необходимо беречь зрение – не напрягать его, сидя перед компьютером или читая при плохом освещении.

Питание дня: вода будет задерживаться в организме в виде отеков, поэтому необходимо отказаться от любой жидкости = даже супов. Бороться с жаждой помогут сочные фрукты.

Стрижка дня: один из самых лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: ответ на важный жизненный вопрос может дать спиритический сеанс.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут полезной информации.

Табу дня: нельзя использовать сильные ароматы.

Цитата дня: «Самая большая ошибка, которую мы опускаем в своей жизни, это вера в то, что говорят о нас другие люди» (Мадонна).

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