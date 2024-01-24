Астрологический прогноз на 24 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда благоприятные обстоятельства для нового дела в любой сфере нашей жизни – важно не упустить редкий шанс преуспеть.
Символ дня: Труба, зовущая к действию.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый., лиловый, аметистовый.
Счастливые камни дня: гиацинт (защищает от сглаза, прогоняет плохие сны, улучшает настроение), сапфир (избавляет от всех болезней – от простуд до рака, открывает в человеке экстрасенсорные способности), лазурит (помогает принимать верные решения и избегать ошибочных).
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, пройдут быстро и не оставят следа, но необходимо беречь зрение – не напрягать его, сидя перед компьютером или читая при плохом освещении.
Питание дня: вода будет задерживаться в организме в виде отеков, поэтому необходимо отказаться от любой жидкости = даже супов. Бороться с жаждой помогут сочные фрукты.
Стрижка дня: один из самых лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: ответ на важный жизненный вопрос может дать спиритический сеанс.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут полезной информации.
Табу дня: нельзя использовать сильные ароматы.
Цитата дня: «Самая большая ошибка, которую мы опускаем в своей жизни, это вера в то, что говорят о нас другие люди» (Мадонна).
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