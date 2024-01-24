Астрологічний прогноз на 24 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли сприятливі обставини для нової справи в будь-якій сфері нашого життя – важливо не прогаяти рідкісний шанс досягти успіху.

Символ дня: Труба, що кличе до дії.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: білий, бузковий, фіолетовий, аметистовий.

Щасливі камені дня: гіацинт (захищає від пристріту, проганяє погані сни, покращує настрій), сапфір (позбавляє всіх хвороб – від застуд до раку, відкриває в людині екстрасенсорні здібності), лазурит (допомагає ухвалювати правильні рішення та уникати помилкових).

За яку частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, минуть швидко і не залишать сліду, але необхідно берегти зір — не напружувати його, сидячи перед комп'ютером або читаючи за поганого освітлення.

Харчування дня: вода буде затримуватися в організмі у вигляді набряків, тому необхідно відмовитися від будь-якої рідини навіть супів. Боротися зі спрагою допоможуть соковиті фрукти.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія та містика дня: відповідь на важливе життєве запитання може дати спіритичний сеанс.

Сни дня: сни цієї ночі не несуть корисної інформації.

Табу дня: не можна використовувати сильні пахощі.

Цитата дня: «Найбільша помилка, якої ми припускаємося у своєму житті, це віра в те, що говорять про нас інші люди» (Мадонна).

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