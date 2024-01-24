Стали відомі наслідки обстрілу Харкова ракетами

У Холодногірському районі від обстрілу постраждало офісне приміщення, але там теж є поранені.

Російський агресор втретє за вівторок, 23 січня, обстріляв місто Харків ракетами.

Як повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов, два вибухи сталися в центрі міста, один - у Холодногірському районі. Загалом, за його словами, від обстрілів постраждали сім осіб.

Про це інформує Харківська міська рада у соціальних мережах.

«В центральній частині міста завжди багато харків’ян. І це жахливо, коли російський агресор б’є по цивільним об’єктам, бо він же усвідомлює, що тут перебувають звичайні мирні люди. Є пошкодження магазинів, кафе, житлових будинків. Багато людей зібралося зараз, це власники кав’ярень, крамниць. Вони забивають вікна, вивозять товар. Звичайно, вони знаходяться у пригніченому емоційному стані», - зазначив Ігор Терехов.

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За словами мера, в Холодногірському районі від обстрілу постраждало офісне приміщення, але там теж є поранені.

«На місці прильоту працюють рятувальники, працівники поліції, комунальники. Бо зранку нам треба відновити рух транспорту, щоб більш-менш все було приведено до ладу», - підкреслив міський голова.

Нагадаємо, під час вечірньої повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.

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