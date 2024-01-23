У Харкові пролунали вибухи

Пізно ввечері 23 січня у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місто перебуває під обстрілом російської армії. Повідомляється про серію вибухів.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

"У Харкові пролунав вибух, передають кореспонденти "Суспільного", - йдеться у дописі медіа. Згодом видання повідомило про нові вибухи.

Повітряні сили попередили про балістика у напрямку Харкова.Згодом вибухи в місті підтвердила місцева влада. Голова ОВА Олег Синєгубов просить перебувати в укриттях до відбою тривоги.

"Харків втретє за день під ракетним обстрілом. Вибух. Будьте обережні", - наголосив міський голова Ігор Терехов.

Тим часом бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" поінформував про ракети у повітрі. Моніторингові чати інформують про обстріл з ЗРК С-300.

Як повідомлялося, росіяни вночі та зранку 23 січня вдарили ракетами по житловому сектору Харкова. Наразі відомо про вісьмох загиблих та 60 осіб, які отримали травми.

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