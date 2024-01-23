У Харкові під завалами багатоповерхівки знайшли тіло дев'ятирічної дівчинки (відео)

Пошуки на місці руйнування тривають.
У Харкові з-під завалів багатоповерхівки, в якій був зруйнований під'їзд внаслідок ранкового ракетного удару росіян, витягнули тіло дівчинки.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Під завалами рятувальники знайшли тіло дев’ятирічної дівчинки", - йдеться у дописі.
Станом на 19:00 у Харкові внаслідок ракетних ударів загинуло вісім осіб. Крім того, за даними ДСНС, постраждало 60 осіб, зокрема шестеро дітей. Пошукові роботи далі тривають.
Як повідомлялося, росіяни вночі та зранку 23 січня вдарили ракетами по житловому сектору Харкова. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Росія атакувала місто ракетами Х-22/32.