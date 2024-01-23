У Харкові під завалами багатоповерхівки знайшли тіло дев'ятирічної дівчинки (відео)

У Харкові з-під завалів багатоповерхівки, в якій був зруйнований під'їзд внаслідок ранкового ракетного удару росіян, витягнули тіло дівчинки.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Під завалами рятувальники знайшли тіло дев’ятирічної дівчинки", - йдеться у дописі.

Станом на 19:00 у Харкові внаслідок ракетних ударів загинуло вісім осіб. Крім того, за даними ДСНС, постраждало 60 осіб, зокрема шестеро дітей. Пошукові роботи далі тривають.

У Харкові під завалами багатоповерхівки знайшли тіло дівчинки

Як повідомлялося, росіяни вночі та зранку 23 січня вдарили ракетами по житловому сектору Харкова. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Росія атакувала місто ракетами Х-22/32.

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