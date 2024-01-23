В Харькове под завалами многоэтажки нашли тело девятилетней девочки (видео)

В Харькове из-под завала многоэтажки, в которой был разрушен подъезд в результате утреннего ракетного удара россиян, вытащили тело девочки.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Под завалами спасатели обнаружили тело девятилетней девочки", — говорится в сообщении.

По состоянию на 19:00 в Харькове в результате ракетных ударов погибли восемь человек. Кроме того, по данным ГСЧС, 60 пострадавших, в том числе шестеро детей. Поисковые работы продолжаются.

В Харькове под завалами многоэтажки нашли тело девочки

Как сообщалось, россияне ночью и утром 23 января ударили ракетами по жилому сектору Харькова. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Россия атаковала город ракетами Х-22/32.

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