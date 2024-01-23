В Харькове раздались взрывы

Поздним вечером 23 января в Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы. Город находится под обстрелом российской армии. Сообщается о серии взрывов.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Харькове раздался взрыв, передают корреспонденты "Суспильного", – говорится в сообщении медиа. Впоследствии издание сообщило о новых взрывах.

Воздушные силы предупредили о баллистике в направлении Харькова. Впоследствии взрывы в городе подтвердили местные власти. Глава ОВА Олег Синегубов просит находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

"Харьков третий раз за день под ракетным обстрелом. Взрыв. Будьте осторожны", – подчеркнул городской голова Игорь Терехов.

Тем временем бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" проинформировал о ракетах в воздухе. Мониторинговые чаты информируют об обстреле из ЗРК С-300.

Как сообщалось, россияне ночью и утром 23 января ударили ракетами по жилому сектору Харькова. В настоящее время известно о восьми погибших и 60 людях, получивших травмы.

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