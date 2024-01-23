В Харькове раздались взрывы

Оккупанты бьют по городу ракетами.
Поздним вечером 23 января в Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы. Город находится под обстрелом российской армии. Сообщается о серии взрывов.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.
"В Харькове раздался взрыв, передают корреспонденты "Суспильного", – говорится в сообщении медиа. Впоследствии издание сообщило о новых взрывах.
Воздушные силы предупредили о баллистике в направлении Харькова. Впоследствии взрывы в городе подтвердили местные власти. Глава ОВА Олег Синегубов просит находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
"Харьков третий раз за день под ракетным обстрелом. Взрыв. Будьте осторожны", – подчеркнул городской голова Игорь Терехов.
Тем временем бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" проинформировал о ракетах в воздухе. Мониторинговые чаты информируют об обстреле из ЗРК С-300.
Как сообщалось, россияне ночью и утром 23 января ударили ракетами по жилому сектору Харькова. В настоящее время известно о восьми погибших и 60 людях, получивших травмы.
Читайте также:
- В Харькове под завалами многоэтажки нашли тело девятилетней девочки (видео)
- Ракетный удар по Харькову: эксперт указал на интересный момент, которого никто не заметил
- ГСЧС показала кадры спасательной операции после утренней атаки (видео)