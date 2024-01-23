Множественное гражданство: что и для кого изменится в Украине

Украинцев в мире больше, чем в Украине! К множественному гражданству наше государство шло не один год, ведь многие украинцы еще до провозглашения Независимости разбросаны во всем мире.

Что такое – множественное гражданство, в каких странах разрешено, а также о преимуществах и недостатках, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

22 января Владимир Зеленский сделал без преувеличения два сенсационных и исторических заявления: множественному гражданству в Украине – быть, а также об областях Российской Федерации, исторически заселенных украинцами.

Кто может получить второе гражданство?

Но есть немаловажный момент. Президент отметил, что гражданство Украины смогут получить все этнические украинцы, которые в периоды разных волн эмиграции были вынуждены покинуть страну и оказались в Европе, США, Канаде, Азии, Латинской Америке, но кроме граждан России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, как бы граждане России ни хотели, получить украинский паспорт они никакими уловками не смогут.

Когда будет принят закон?

Раньше украинцы могли иметь исключительно украинское гражданство без всяких но. Словом, этот законопроект могут быть приняты уже в этом году. Нардепы признаются, Зеленский дал четко понять, что решение оттягивать – нельзя.

Об этом рассказала нардепка от "Слуги народа", заместитель главы Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук:

"Мы будем говорить, когда Верховная Рада получит текст или профильный комитет уже будет понимать, что делать со старыми законопроектами, потому что, насколько я знаю, они до сих пор не отозваны. Поэтому по самому пути, как Верховная Рада будет прорабатывать, я пока не могу сказать. Но, очевидно, президент поставил таймлайн – это будет в этом году, поэтому не будет какой-то затяжки"

Почему раньше законопроект так и остался на рассмотрении?

Напомним, о перспективах введения множественного гражданства в Украине Зеленский заговорил еще во время инаугурационной речи в мае 2019 года. Через полгода после обретения президентских полномочий глава государства таки подал соответствующий законопроект под номером 2590 в парламент.

Впрочем, уже в январе 2020 года против этого документа выступило Главное научно-экспертное управление парламента через попытку регулировать юридическую норму, закрепленную в Конституции, без изменений Основного закона Украины. Так что рассмотрение законопроекта отложили в длинный ящик.

В декабре 2021 года Зеленский внес в Верховную Раду еще два законопроекта, разрешающих множественное гражданство и устанавливающих ответственность за его сокрытие для чиновников. Речь идет о документах №6368-д и №6369-д. Парламент должен был рассмотреть его в сентябре 2022 года, однако и это рассмотрение было отложено.

Все о множественном гражданстве

Ну а теперь объясним, что это такое – множественное гражданство и как это функционирует на практике. Множественное гражданство или разумное слово мультипатризм – это статус гражданства, при котором человек последовательно признается гражданином двух или более стран по законам этих стран.

Чтобы это произошло, государства заключают между собой двустороннее соглашение, в котором взаимно признают статус человека с двумя паспортами, его права и обязанности. В законе также есть перечень и основания приобретения гражданства, главные из которых – по рождению (если ребенок родился в Украине или хотя бы один из родителей является гражданином Украины) и по территориальному происхождению, то есть, если человек или его близкие родственники проживали в Украине до 16 июля 1990г.

Законом установлены и основания для выхода из гражданства, утраты гражданства или официального его прекращения. Например, гражданство Украины можно потерять, если добровольно обрести другое гражданство, вступить на военную службу другой страны или получив украинское гражданство на основании ложных данных, к слову, именно по этому пункту в свое время лишили гражданства экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Однако самый главный в Украине закон – Конституция. В ней есть несколько статей, регулирующих вопросы гражданства. В частности, статья 4 свидетельствует, что в Украине существует единое гражданство, а статья 25 – гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство. Эти две нормы противоречат друг другу, ведь, несмотря на то, что закон устанавливает лишение гражданства, если человек получил паспорт другого государства, Конституция прямо запрещает это делать. Так что в Украине существует определенная правовая коллизия, поэтому эксперты чаще всего отмечают, что де-факто двойное гражданство в стране существует, однако юридически запрещено.

Такое решение имеет ряд преимуществ для самой Украины как государства. Ибо: введение множественного гражданства – это возможность не потерять связь с диаспорой, а также привлечь дополнительные инвестиции. Человек с двумя паспортами может выбирать, где ему проходить военную службу, где платить налоги, может свободно пересекать границу и пользоваться учреждениями здравоохранения и образования. Также это позволяет заниматься предпринимательской деятельностью и вести международный бизнес. Для понимания – по миру украинцев действительно больше, чем в самой Украине.

Множественное гражданство – это также как выход в борьбе с массовым выездом украинцев за границу из-за войны, ведь главное – с ними не будет окончательно потеряна связь.

Какие недостатки?

Но не без недостатков. Один из них – страна, в которой человек получает второй паспорт, может обязать проходить военную службу. У человека могут появиться новые гражданские обязательства. К примеру, чтобы пользоваться системой здравоохранения, вероятно, придется платить отчисления в фонд социального страхования каждой из стран.

Множественное гражданство способно закрыть дверь в политическую карьеру. В некоторых государствах бипатриды не имеют права занимать государственные должности. В то же время, в определенных государствах граждане обязаны участвовать в политической жизни. К примеру, в Турции и Египте за неявку на выборы грозит штраф или уголовное преследование с возможностью заключения. У бипатрида могут возникнуть сложности при уплате налогов на недвижимость в нескольких странах.

Риски

А есть и более серьезные риски множественного гражданства. Еще раньше украинские эксперты обращали внимание на угрозу множественного гражданства в связи с раздачей Венгрией своих паспортов жителям Закарпатской области. Ведь это может дать Венгрии возможность прямо влиять на внутреннюю политику Украины и вмешиваться во внутренние дела государства, создавая с помощью потенциально подконтрольного региона соседнего государства альтернативную реальность для его жителей.

Специалисты обращали внимание и на угрозу того, что может возникнуть ситуация, когда в Украине будет существовать многомиллионная армия граждан России, граждан Венгрии, граждан Румынии и т.д. И тогда под предлогом защиты собственных граждан будут осуществляться акты вмешательства во внутренние дела Украины, мол, речь идет защита своих граждан".

Такое мнение в комментарии ТСН.ua еще в 2019 г. высказывал экс-посол Украины в ЕС и НАТО, а также в Британии и экспредставитель Украины в Совете ООН по правам человека Владимир Василенко. Отметим, в 2021 году секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что украинцам с двойным или множественным гражданством не разрешат претендовать на руководящие государственные должности, иметь доступ к государственной тайне, участвовать в выборах или быть членами политических партий. А в 2022 году Данилов сделал заявление, что действующие политики просто не имеют права скрывать паспорт другой страны.

Где разрешено двойное гражданство?

Тем не менее, двойное гражданство достаточно распространено в мире.

Иметь два паспорта разрешает более 130 стран мира. Среди них: США, Канада, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Люксембург, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Ватикан.

Процедура получения двойного гражданства в каждой стране различается. В некоторых, например, нужно там родиться, знать язык, жить в стране определенное время или заключить брак. Но чтобы не делали, не удастся получить гражданство – гражданам России, многих такая новость затронула, ведь в считанные минуты после заявления появились первые желающие стать гражданами Украины.

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ГРОМКИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗЕЛЕНСКОГО! Множественное гражданство: что и для кого изменится в Украине?