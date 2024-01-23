Множинне громадянство: що і для кого зміниться в Україні

Українців у світі більше, ніж у самій Україні! До множинного громадянства наша держава йшла не один рік, адже багато українців ще до проголошення Незалежності порозкидало в усьому світі.

Що воно таке – множинне громадянство, в яких країнах дозволене, а також про переваги та недоліки, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

22 січня Володимир Зеленський зробив без перебільшення дві сенсаційні й історичні заяви: множинному громадянству в Україні – бути, а також про області Російської Федерації, що історично заселені українцями.

Хто може отримати друге громадянство?

Але є важливий момент. Президент зазначив, що громадянство України зможуть отримати всі етнічні українці, які в періоди різних хвиль еміграції були вимушені залишити країну та опинилися в Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки, але крім громадян Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, як би громадяни Росії не хотіли, отримати український паспорт вони ніякими хитрощами не зможуть.

Коли буде ухвалено закон?

Раніше українці могли мати виключно українське громадянство без усіляких але. Словом, цей законопроєкт можуть ухвалити вже цього року. Нардепи зізнаються, Зеленський дав чітко зрозуміти, що рішення відтягувати – зась.

Про це зокрема розповіла нардепка від "Слуги народу", заступниця очільника Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук:

"Ми будемо говорити, коли Верховна Рада отримає текст або профільний комітет уже буде розуміти, що робити зі старими законопроєктами, бо, наскільки я знаю, вони досі не відкликані. Тому по самому шляху, як Верховна Рада буде опрацьовувати, я поки що не можу сказати. Але, очевидно, президент поставив таймлайн – це буде цього року, тому не буде якогось затягування"

Чому раніше законопроєкт так і залишився на розгляді?

Нагадаємо, про перспективи запровадження множинного громадянства в Україні Зеленський заговорив ще під час своєї інавгураційної промови у травні 2019 року. Через пів року після набуття президентських повноважень глава держави таки подав відповідний законопроєкт під номером 2590 до парламенту.

Втім, вже у січні 2020 року проти цього документа виступило Головне науково-експертне управління парламенту через спробу регулювати юридичну норму, яка закріплена в Конституції, без змін до Основного закону України. Тож розгляд законопроєкту відклали у довгий ящик.

У грудні 2021 року Зеленський вніс до Верховної Ради ще два законопроєкти, які дозволяють множинне громадянство та встановлюють відповідальність за його приховування для чиновників. Йдеться про документи №6368-д та №6369-д. Парламент мав розглянути їх у вересні 2022 року, однак і цей розгляд відклали.

Усе про множинне громадянство

Ну а тепер пояснимо, що це таке – множинне громадянство і як це функціонує на практиці. Множинне громадянство або зарозумне слово мультипатризм – це статус громадянства, за якого людина послідовно визнається громадянином двох чи навіть більше країн за законами цих країн.

Аби це сталося, держави укладають між собою двосторонню угоду, в якій взаємно визнають статус людини із двома паспортами, її права та обов’язки. В законі також є перелік і підстави набуття громадянства, головні з яких – за народженням (якщо дитина народилася в Україні або хоча б один із батьків є громадянином України) та за територіальним походженням, тобто, якщо людина або її близькі родичі проживали в Україні до 16 липня 1990 року.

Законом встановлені і підстави для виходу із громадянства, втрати громадянства чи офіційного його припинення. Наприклад, громадянство України можна втратити, якщо добровільно набути іншого громадянства, вступити на військову службу іншої країни або отримавши українське громадянство на підставі неправдивих даних, до слова, саме за цим пунктом свого часу позбавили громадянства експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Однак найголовніший в Україні закон – Конституція. У ній є кілька статей, які регулюють питання громадянства. Зокрема, стаття 4 свідчить, що в Україні існує єдине громадянство, а стаття 25 – що громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Ці дві норми суперечать одна одній, адже незважаючи на те, що закон встановлює позбавлення громадянства, якщо людина отримала паспорт іншої держави, Конституція прямо забороняє це робити. Тож в Україні існує певна правова колізія, тому експерти найчастіше зазначають, що де-факто подвійне громадянство у країні існує, однак юридично заборонене.

Таке рішення має ряд переваг для самої України як для держави. Бо: запровадження множинного громадянства – це можливість не втратити зв’язок із діаспорою, а також залучити додаткові інвестиції. Людина з двома паспортами може обирати, де їй проходити військову службу, де платити податки, може вільно перетинати кордон і користуватися закладами охорони здоров’я та освіти. Також це дає можливість займатися підприємницькою діяльністю та вести міжнародний бізнес. Для розуміння – по світу українців насправді більше, аніж у самій Україні.

Множинне громадянство– це також як вихід у боротьбі з масовим виїздом українців за кордон через війну, адже головне – з ними не буде остаточно втрачений зв’язок.

Які недоліки?

Але не без недоліків. Один з них – країна, в якій особа отримує другий паспорт, може зобов'язати проходити військову службу. В особи можуть з’явитися нові цивільні зобов'язання. Наприклад, щоб користуватися системою охорони здоров'я, ймовірно, доведеться сплачувати відрахування до фонду соціального страхування кожної з країн.

Множинне громадянство здатне закрити двері до політичної кар'єри. У деяких державах біпатриди не мають права обіймати державні посади. Водночас у певних державах громадяни зобов'язані брати участь у політичному житті. Наприклад, у Туреччині та Єгипті за неявку на вибори загрожує штраф або кримінальне переслідування з можливістю ув'язнення. У біпатрида можуть виникнути складнощі в разі сплати податків на нерухомість у кількох країнах.

Ризики

А є й більш серйозні ризики множинного громадянства. Ще раніше українські експерти звертали увагу на загрозу від множинного громадянства у зв’язку з роздаванням Угорщиною своїх паспортів жителям Закарпатської області. Адже це може дати Угорщині можливість прямо впливати на внутрішню політику України та втручатися у внутрішні справи держави, створюючи за допомогою потенційно підконтрольного собі регіону сусідньої держави альтернативну реальність для його мешканців.

Фахівці звертали увагу й на загрозу того, що може виникнути ситуація, коли в Україні існуватиме "багатомільйонна армія громадян Росії, громадян Угорщини, громадян Румунії тощо. І тоді під приводом захисту власних громадян чинитимуться акти втручання у внутрішні справи України, мовляв, що йдеться про захист власних громадян".

Таку думку в коментарі ТСН.ua ще 2019 року висловлював експосол України в ЄС та НАТО, а також у Британії та експредставник України в Раді ООН із прав людини Володимир Василенко. Зауважимо, 2021 року секретар РНБО Олексій Данілов наголошував, що українцям із подвійним або множинним громадянством не дозволять претендувати на керівні державні посади, мати доступ до державної таємниці, брати участь у виборах або бути членами політичних партій. А у 2022 році Данілов зробив заяву, що чинні політики просто не мають права приховувати паспорт іншої країни.

Де дозволено подвійне громадянство?

Тим не менш подвійне громадянство досить поширене у світі.

Мати два паспорти дозволяє понад 130 країн світу. Серед них: США, Канада, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Латвія, Литва, Люксембург, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, Ватикан.

Процедура отримання подвійного громадянства у кожній країні різниться. В деяких, наприклад, треба там народитися, знати мову, мешкати у країні певний час або укласти шлюб. Та щоб не робили, не вдасться отримати громадянство – громадянам Росії, багатьох така новина зачепила, адже за лічені хвилини після заяви з’явилися перші охочі стати громадянами України.

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ГУЧНИЙ ЗАКОНОПРОЄКТ ЗЕЛЕНСЬКОГО! Множинне громадянство: що і для кого зміниться в Україні?