Можлива війна НАТО з РФ: у ГУР відповіли, чи може Москва напасти

Країна-агресорка Росія становить загрозу для безпеки в Європі та країнах НАТО. Підтвердженням цього є кілька моментів.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Розвідка має інформацію, і звичайно, ті сигнали, які оприлюднюються, зокрема експертами міжнародних ЗМІ. Вони констатують той факт, що РФ справді є загрозою для безпеки в Європі та НАТО", - наголосив Юсов.

За його слів, світ реагує на ці сигнали, а українські партнери в рамках міжнародної коаліції посилюються належним чином.

Заяви про війну РФ з НАТО

Видання Bild повідомило про секретні документи Німеччини, які описують гіпотетичний сценарій підготовки до можливого майбутнього конфлікту між НАТО та Росією. Згідно з документом, в Альянсі очікують на ескалацію з РФ вже в лютому цього року.

Згодом стало відомо, що НАТО мобілізує 90 тисяч солдатів для масштабних навчань. Вони називаються Steadfast Defender і триватимуть кілька місяців у Німеччині, Польщі та країнах Балтії. Зокрема, на кордоні з Калінінградською областю РФ.

Своєю чергою, РФ гостро відреагувала на масштабні навчання НАТО. У Кремлі намагаються переключити увагу з власної агресивної риторики та поведінки щодо Альянсу, звинувачуючи його у провокаціях.

Тим часом голова військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що населенню Заходу слід готуватися до "всебічної війни" з РФ. З його слів, хоча Збройні сили вже готові до початку війни, громадяни західних країн також повинні бути готові до конфлікту.

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