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Повітряні сили попереджають про кілька груп безпілотників: де оголошено тривогу

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Повітряні сили попереджають про кілька груп безпілотників: де оголошено тривогу

Безпілотник. Фото з відкритих джерел.

доповнюється....

Повітряні сили ввечері 23 січня повідомили про кілька груп безпілотників "Shahed", що увійшли до повітряного простору України. У низці областей - повітряна тривога.

Про це повідомило Командування ПС ЗСУ. 

"Наразі "Шахеди" спостерігаються у Миколаївській області в напрямку Кіровоградщини", - повідомили Повітряні сили о 20:43. 

Раніше у ЗСУ інформували про кілька груп БпЛА на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей: "Напрямок руху – північний".

Згодом стало відомо про чергову групу "Shahed" з Херсонщини у напрямку Миколаївщини. "Групи ворожих ударних дронів на Харківщині та Дніпропетровщині прямують у напрямку Полтавщини", - інформують ПС. 

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