Повітряні сили попереджають про кілька груп безпілотників: де оголошено тривогу

Повітряні сили ввечері 23 січня повідомили про кілька груп безпілотників "Shahed", що увійшли до повітряного простору України. У низці областей - повітряна тривога.

Про це повідомило Командування ПС ЗСУ.

"Наразі "Шахеди" спостерігаються у Миколаївській області в напрямку Кіровоградщини", - повідомили Повітряні сили о 20:43.

Раніше у ЗСУ інформували про кілька груп БпЛА на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей: "Напрямок руху – північний".

Згодом стало відомо про чергову групу "Shahed" з Херсонщини у напрямку Миколаївщини. "Групи ворожих ударних дронів на Харківщині та Дніпропетровщині прямують у напрямку Полтавщини", - інформують ПС.