В Україні викрили угруповання, яке нападало на криптовалютників: банда діяла "досконально"

Зловмисники ретельно готувалися до злочину: проводили зустрічі для узгодження всіх деталей та планування шляхів втечі, розвідку місцевості, підбирали знаряддя та екіпіровку, навіть відстежували прогноз погоди, аби у разі опадів не залишалися сліди на місцевості.

У понеділок, 22 січня, равоохоронці провели спеціальну операцію на території шести областей із затримання учасників озброєної злочинної організації, які скоювали напади на "криптовалютників".

Про це повідомляє Нацполіція.

Зловмисники викрадали наближених до майбутніх жертв осіб, щоби дізнатися деталі їхнього побутового життя, наявність системи безпеки в будинках.

Як діяла банда

В одному з епізодів, що стався на Київщині у серпні минулого року, зловмисники викрали водія однієї зі столичних родин, діяльність якої була пов’язана з криптовалютою.

Тоді озброєні чоловіки зупинили автомобіль потерпілого і, завдавши тілесних ушкоджень, заштовхали його до власного транспортного засобу. Погрожуючи зброєю та застосовуючи фізичну силу, зловмисники намагалися дізнатися дані про схему будинку сім’ї, на яку працював водій, наявність охорони, способи проникнення на територію домоволодіння та кількість обслуговуючого персоналу, розпорядок дня кожного члена родини. На їх будинок планували вчинити розбійний напад.

Правоохоронці встановили, що організували діяльність групи двоє мешканців столиці. Ватажки угруповання безпосередньо займалися плануванням злочинів, вербували та здійснювали інструктаж нових учасників, розподіляли ролі між ними та визначали місця переховування знарядь злочину.

Як правило, в поле зору злочинної організації потрапляли особи, діяльність яких пов’язана з криптовалютою. На всіх потенційних жертв фігуранти робили так зване "досьє".

Ретельно готувалися до злочину: неодноразово проводили зустрічі для узгодження всіх деталей та планування шляхів втечі, проводили розвідку місцевості, підбирали знаряддя та екіпіровку, навіть відстежували прогноз погоди, аби у разі опадів не залишалися сліди на місцевості.

У зв’язку з тим, що учасники угруповання були з різних регіонів, у визначену дату та місце вони з’їжджалися для проведення спільних "нарад".

Ким виявилися зловмисники

Спецоперацію проводили у Київській, Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

Затриманий зловмисник

Серед фігурантів – мешканці Харкова, Дніпра, Києва, Київської та Кіровоградської областей. Їхній вік від 23 до 40 років. Всі вони затримані. Ще двоє фігурантів наразі знаходяться у СІЗО.

Затримані зловмисники

Також правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси, автівки, рації, засоби для глушіння сигналу та виявлення спецтехніки, десятки різних номерних знаків на авто тощо.

Яке покарання загрожує учасникам угруповання

Учасникам злочинної організації може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що депутат "кришував" катівні для людей і вибивав "борги" у військових.

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