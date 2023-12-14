Депутат "кришував" катівні для людей і вибивав "борги" у військових

На Житомирщині викрили ще одного рекетира: він вибивав гроші навіть з військових, одному з них погрожував вбити його дружину.

Ким виявився рекетир, розповіла журналістка Вікторія Гнатюк в ексклюзиві TSN.UA.

Вибивали неіснуючі “борги”

"Вибивали гроші за вигадані борги. Таку схему у серпні 2023 року накрили правоохоронці на Житомирщині. Тоді затримали вісім осіб – лідерів та активних учасників організованої злочинної групи. Згодом виявилося, таких епізодів було щонайменше 40. А в ході подальшого розслідування оперативники та слідчі отримали докази причетності ще двох їхніх спільників", – розповідає журналістка.

Вони силою та погрозами фізичної розправи примушували мешканців регіону сплачувати їм гроші. А для залякування потерпілих навіть облаштували кілька так званих "катівень" у Коростишеві, в яких з ними "працювали". Суми, які вони вимагали, як сплату "боргів", коливалися від 3 тисяч гривень до півмільйона. Аби затримати банду, правоохоронці провели цілу спецоперацію. Затримали 8 осіб просто “на гарячому”, коли ті вчергове мали забрати собі в кишеню неіснучий борг.

Подробиці розслідування

А коли правоохоронці поїхали додому до злочинців, то й там знайшли багато цікавого: 100 тисяч гривень готівкою, майже 6000 євро, зброю, наркотики, мобільні телефони, банківські картки та "чорнові" записи. Одним із постраждалих виявився військовий. З нього вони вимагали 190 000 гривень неіснуючого боргу. Спочатку, звісно, назвали меншу суму, але при кожній зустрічі накидали відсотки. Коли той відмовлявся платити - його вагітну дружину погрожували спочатку покалічити, а потім вбити. Коли навіть погрози не подіяли, рекетири страшенно побили військового й знову вдалися до погроз. Днями стало відомо, що головним “героєм” фільму виявився депутат Користишівської міської ради. У цій банді він був, так званим, “сматрящім”. Про це 12 грудня повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань.

Хто цей депутат?

А тепер про депутата. Ним виявився обранець від Радикальної партії Олега Ляшка і він же ексвіцемер Михайло Лукомський. Крутив “чорні справи” Лукомський ще з 2018 року, тобто, до виборів.

Чи відреагує Ляшко?

Але Лукомський видно голодний був завжди, в школі погано годували й вчили, схоже, теж. А тепер питання, а як так трапляється, що такі тварюки, які катують людей, стають депутатами? На цю новину відреагувала й ексвійськова Євгенія Емеральд, яка понад місяць тому зізналася, що більше року потерпала від домашнього насилля. Запитаєте, до чого тут це? А її чоловік - охоронець екснардепа Ляшка, і ці двоє зараз ніби теж на фронті. Емеральд зауважила інше, колись відрегувати на погрози чоловіка вона просила його шефа, тобто, Олега Ляшка, але той красномовно промовчав. Жінка впевнена, відмовчиться Ляшко і цього разу.

“Чергові злочини від членів Радикальної партії Олега Ляшка. Виявляється, що крім аб'юзера та «військового бізнесмена» Стипанюка серед «радикалів» є організатор банди рекетирів. Дайте вгадаю, як відреагує на такі новини сам Ляшко. А ніяк – буде далі відмовчуватись та покривати своїх однопартійців-рекетирів, як покриває Стипанюка”, – каже він.

Що “світить” депутату?

Правоохоронці кажуть, наразі вирішується питання про обрання Лукомському запобіжного заходу. Слідчі просять залишити його у СІЗО. Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми. Також, у зв’язку зі встановленням додаткових обставин стосовно злочинної організації, до якої входить ще й спільник депутата, організатору та вісьмом її учасникам повідомлено про нові підозри.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що у столиці банда рекетирів викрадала та залякувала людей.

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