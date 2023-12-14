Депутат "крышевал" пыточные для людей и выбивал "долги" у военных

В Житомирской области разоблачили еще одного рэкетира: он выбивал деньги даже из военных, одному из них угрожал убить его жену.

Кем оказался рэкетир, рассказала журналистка Виктория Гнатюк в эксклюзиве TSN.UA.

Выбивали несуществующие "долги"

"Выбивали деньги за вымышленные долги. Такую схему в августе 2023 года накрыли правоохранители в Житомирской области. Тогда задержали восемь человек – лидеров и активных участников организованной преступной группы. Впоследствии оказалось, таких эпизодов было по меньшей мере 40. А в ходе дальнейшего расследования оперативники и следователи причастности еще двух их сообщников", – рассказывает журналистка.

Они силой и угрозами физической расправы заставляли жителей региона платить им деньги. А для устрашения пострадавших даже обустроили несколько так называемых "пыток" в Коростышеве, в которых с ними "работали". Суммы, которые они требовали как уплату "долгов", колебались от 3 тысяч гривен до полумиллиона. Чтобы задержать банду, правоохранители провели целую спецоперацию. Задержали 8 человек просто "на горячем", когда те в очередной раз должны были забрать себе в карман несуществующий долг.

Подробности расследования

А когда правоохранители поехали домой к преступникам, то и там нашли много интересного: 100 тысяч гривен наличными, почти 6000 евро, оружие, наркотики, мобильные телефоны, банковские карты и "черновые" записи. Одним из пострадавших оказался военный. С него они требовали 190 тысяч гривен несуществующего долга. Сначала, конечно, назвали меньшую сумму, но при каждой встрече набрасывали проценты. Когда тот отказывался платить – его беременную жену угрожали сначала покалечить, а потом убить. Когда даже угрозы не возымели действия, рэкетиры ужасно избили военного и снова прибегли к угрозам. На днях стало известно, что главным "героем" фильма оказался депутат Корыстишевского городского совета. В этой банде он был, так называемым, "смотрящим". Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований.

Кто этот депутат?

А теперь о депутате. Им оказался избранник от Радикальной партии Олега Ляшко, и он же эксвицемер Михаил Лукомский. Крутил "черные дела" Лукомский еще с 2018 года, то есть до выборов.

Отреагирует ли Ляшко?

Но Лукомский, видимо, голоден был всегда, в школе плохо кормили и учили, похоже, тоже. А теперь вопрос, а как случается, что такие твари, которые пытают людей, становятся депутатами? На эту новость отреагировала и эксвоенная Евгения Эмеральд, которая больше месяца назад призналась, что больше года страдала от домашнего насилия. Спросите, при чем здесь это? А ее муж – охранник экснардепа Ляшко, и эти двое сейчас как будто тоже на фронте. Эмеральд заметила другое, когда отреагировать на угрозы мужа она просила его шефа, то есть Олега Ляшко, но тот красноречиво промолчал. Женщина уверена, отмолчится Ляшко и на этот раз.

Очередные преступления от членов Радикальной партии Олега Ляшко. Оказывается, что кроме абьюзера и «военного бизнесмена» Стипанюка среди «радикалов» есть организатор банды рэкетиров. Дайте угадаю, как отреагирует на подобные новости сам Ляшко. А никак будет дальше отмалчиваться и покрывать своих однопартийцев-рекетиров, как покрывает Стипанюка”, – говорит он.

Что "светит" депутату?

Правоохранители говорят, что сейчас решается вопрос об избрании Лукомльской меры пресечения. Следователи просят оставить его в СИЗО. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы. Также, в связи с установлением дополнительных обстоятельств в отношении преступной организации, в которую входит еще и сообщник депутата, организатор и восемь ее участников сообщены о новых подозрениях.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице банда рэкетиров похищала и запугивала людей.

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