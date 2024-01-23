Глушить російські FPV-дрони: українські розробники створили окопний РЕБ

Система генерує білий шум у радіочастотному діапазоні 850–940 МГц, і FPV-дрон втрачає звʼязок з оператором і стає некерованим.

Учасники кластера Brave розробили систему AD Counter FPV, яка блокує радіочастоти для російських FPV-дронів.

Про це написав віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Як зазначається, система генерує білий шум у радіочастотному діапазоні 850–940 МГц, і FPV-дрон втрачає звʼязок з оператором і стає некерованим. Радіус роботи — від 250 метрів, якщо відстань між дроном та оператором дрона — 3 000 м. Система швидко починає працювати після увімкнення, їй для цього потрібно не більше 0,5 секунди.

"Обладнання вже активно використовують українські військові. Вони називають AD Counter FPV одним з найякісніших портативних РЕБ. Одна з переваг системи — вона легка, без акумулятора важить 3 кг, а ще в неї є тринога, тому її зручно встановлювати на машини", — зауважив Михайло Федоров.

За запитом військових розробники створили ще одну модифікацію AD Counter FPV — у формі рюкзака. Її також активно використовують військові, вона зарекомендувала себе як незамінна річ.

Окопний РЕБ, який глушить російські FPV-дрони / Фото: Михайло Федоров / Facebook

"Посилюємо військових і зберігаємо їхні життя класними розробками. Також маєте ідею? Подавайтеся на Brave1, отримуйте грант і долучайтеся до підтримки Сил оборони", — додав міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців долучатися до проєкту "Народний дрон" – інженерного курсу, який навчає, як зібрати вдома 7-дюймовий FPV-дрон.