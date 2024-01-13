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Українців закликають створювати смертоносну зброю вдома

Українців закликають створювати смертоносну зброю вдома

Українців закликають створювати смертоносну зброю вдома

Саморобний дрон / Фото: Михайло Федоров / Facebook

Проєкт “Народний дрон” від Victory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas надає доступ до відповідних лекцій.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців долучатися до проєкту “Народний дрон” — інженерного курсу, який навчає, як зібрати вдома 7-дюймовий FPV-дрон. 

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Створюйте FPV-дрон удома — долучайтеся до знищення ворогів власноруч”, - йдеться у повідомленні.

За словами міністра, проєкт “Народний дрон” від Victory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas надає доступ до відповідних лекцій.

“Будуть Zoom із лекторами, перелік компонентів та мастхев інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання”, - перелічив Михайло Федоров.

Зібраний FPV-дрон потрібно надіслати інструкторам Victory Drones, після чого безпілотник проходить перевірку якості збірки й випробування з вагою. 

“Якщо тест успішний — дрон передадуть військовим. Старт курсу кожні два тижні. Навчання повністю безоплатне”, - повідомив міністр, опублікувавши посилання для реєстрації.

За час існування цього проєкту учасники курсу вже передали військовим понад 100 безпілотників, понад 80% з яких надійшли у гарному робочому стані, а решту треба було дещо допрацювати. 

Очільник Мінцифри вважає, що разом із виробниками безпілотників, для яких уряд зняв обмеження, українці зможуть досягнути поставленої цілі - мільйон FPV-дронів за рік.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов підтвердив, що українські компанії зможуть наступного року виготовити мільйон безпілотників для потреб українського війська.

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