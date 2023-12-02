Малюк розповів про успіхи FPV-дронів на фронті: "Палять багатомільйонний танк"

Українські військові на війні з російськими окупантами використовують унікальні ударні дрони вартістю 450-2000 доларів, в залежності від типу бойового чергування та інших тактико-технічних характеристик. Зокрема, такий дрон палить багатомільйонний танк.

Про це у фільмі “Бахмут. Дорога життя” із документального циклу “СБУ. Спецоперації перемоги" розповів голова СБУ Василь Малюк.

За його словами, крім FPV-напрямку ми удосконалюємо квадрокоптери, які скидають боєприпаси, літачки-камікадзе.

"Ми це все розвиваємо, тому що майбутнє саме за технологічними підходами у війні. Ми сьогодні намагаємося бути в цьому напрямку першими, і нам реально це вдається", - каже очільник СБУ.

Він додає, що в лавах СБУ виростили ціле покоління унікальних операторів бойових дронів.

"В лавах СБУ ми це все вдосконалюємо і масштабуємо. Весь цей досвід ми передаємо в тому числі до інших Сил оборони, тому що там також сьогодні зростає багато потужних хлопців і вогневих груп, які ефективно використовують даний різновид ударних бойових дронів", - додав Малюк.

Раніше ми повідомляли, що Україна створила військово-морський дрон, багатоцільову платформу Sea Baby, яку успішно використовує. Зокрема, “морським малюком” вразили Кримський міст та нанесли ураження не одному ворожому кораблю, в тому числі ракетоносію.

Читайте також: