У ВМС ЗСУ прокоментували зіткнення трьох суховантажів у Керченській протоці

Зіткнення трьох суховантажів у Керченській протоці під час мегашторму пов’язано з порушенням вимог безпеки на воді.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

"Це пов’язано з порушенням вимог безпеки на воді, в першу чергу. Звісно, там можна було уникнути цих ситуацій, проте російські окупанти постійно нехтують вимогами безпеки", - повідомив він.

За його словами, окупанти вимикають систему ідентифікації суден в цьому районі, щоб не можна було побачити, як вони порушують міжнародне морське право.

Нагадаємо, 28 листопада у Керченській протоці зіткнулося три кораблі, два з яких йшли під російським прапором.

Читайте також: