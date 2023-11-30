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У ВМС ЗСУ прокоментували зіткнення трьох суховантажів у Керченській протоці

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Олена КапнікОлена Капнік
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У ВМС ЗСУ прокоментували зіткнення трьох суховантажів у Керченській протоці

Шторм. / Фото: pixabay.com

Окупанти порушили вимоги безпеки на воді.

Зіткнення трьох суховантажів у Керченській протоці під час мегашторму пов’язано з порушенням вимог безпеки на воді. 

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

"Це пов’язано з порушенням вимог безпеки на воді, в першу чергу. Звісно, там можна було уникнути цих ситуацій, проте російські окупанти постійно нехтують вимогами безпеки", - повідомив він.

За його словами, окупанти вимикають систему ідентифікації суден в цьому районі, щоб не можна було побачити, як вони порушують міжнародне морське право.

Нагадаємо, 28 листопада у Керченській протоці зіткнулося три кораблі, два з яких йшли під російським прапором.

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Дата публікації
Перегляди
1167
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