В ВМС ВСУ прокомментировали столкновение трех сухогрузов в Керченском проливе

Столкновение трех сухогрузов в Керченском проливе во время мегашторма связано с нарушением требований безопасности на воде.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

"Это связано с нарушением требований безопасности на воде, в первую очередь. Конечно, там можно было избежать этих ситуаций, однако российские оккупанты постоянно пренебрегают требованиями безопасности", — сообщил он.

По его словам, оккупанты выключают систему идентификации судов в этом районе, чтобы нельзя было увидеть, как они нарушают международное морское право.

Напомним, 28 ноября в Керченском проливе столкнулись три корабля, два из которых шли под российским флагом.

Читайте также: