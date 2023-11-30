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В ВМС ВСУ прокомментировали столкновение трех сухогрузов в Керченском проливе

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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В ВМС ВСУ прокомментировали столкновение трех сухогрузов в Керченском проливе

Шторм. / Фото: pixabay.com

Оккупанты нарушили требования безопасности на воде.

Столкновение трех сухогрузов в Керченском проливе во время мегашторма связано с нарушением требований безопасности на воде.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

"Это связано с нарушением требований безопасности на воде, в первую очередь. Конечно, там можно было избежать этих ситуаций, однако российские оккупанты постоянно пренебрегают требованиями безопасности", — сообщил он.

По его словам, оккупанты выключают систему идентификации судов в этом районе, чтобы нельзя было увидеть, как они нарушают международное морское право.

Напомним, 28 ноября в Керченском проливе столкнулись три корабля, два из которых шли под российским флагом.

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Дата публикации
Просмотры
1119
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