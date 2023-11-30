В Кривом Роге раздался взрыв: первые подробности

В Кривом Роге во время крайней воздушной тревоги в четверг, 30 ноября, раздался взрыв. Силы ПВО сбили российскую ракету.

Об этом сообщил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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По его данным, Россия пыталась атаковать город ракетой, но ПВО сбили цель, а обломки рухнули и повредили фасад частного дома.

"О взрыве во время воздушной тревоги. Произошло падение обломков ракеты. Пострадавших нет. Предварительно поврежден фасад частного дома", — отметил Вилкул.

Добавим, сегодня утром, около 09:30, в Кривом Роге и области объявлялась воздушная тревога, длившаяся до полутора часов. По данным СМИ, во время тревоги раздались взрывы.

Напомним, в ночь на 30 ноября РФ атаковала Украину 20 ударными беспилотниками Shahed.

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