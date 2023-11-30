РФ выпустила шесть ракет С-300 по Донецкой области: куда попал враг

В ночь на 30 ноября российская армия шестью ракетами С-300 одновременно ударила по Покровскому району в Донецкой области. Под обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

В результате российских обстрелов пострадали десять человек, среди них четыре ребенка. Кроме того, пять человек ищут под завалами.

В Покровске в результате обстрела повреждены многоквартирный и девять частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи.

Один из снарядов взорвался во дворе дома, где жила семья с двумя детьми: 16-летним парнем и 6-месячным младенцем. В результате обстрела была разрушена крыша и стены дома, семья оказалась под завалами.

"Парамедик полиции помог выбраться из-под руин мужчине, у которого на руках был окровавленный младенец. Осмотрев мальчика, полицейский закутал его и быстро доставил в больницу. Угрозы жизни полугодового Илая нет", — говорится в сообщении.

В Новоградовке попадание произошло в многоэтажное здание. Ранен 13-летний ребенок. На месте ракетного удара продолжают работать полицейские и работники ГСЧС. Под завалами, вероятно, могут находиться еще пять человек, в том числе ребенок.

В Мирнограде россияне ударили двумя ракетами С-300. Разрушений испытал отдел полиции.

Как сообщалось, ночью оккупанты совершили атаку 20 дронами и ракетами С-300. ПВО сбило 14 российских БпЛА.

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