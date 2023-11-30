РФ випустила шість ракет С-300 по Донеччині: куди поцілив ворог

Вночі 30 листопада російська армія шістьма ракетами С-300 одночасно вдарила по Покровському району в Донецькій області. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Внаслідок російських обстрілів постраждало десять осіб, серед них чотири дитини. Крім того, п’ятьох людей шукають під завалами.

У Покровську внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний та дев'ять приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі.

Один зі снарядів вибухнув на подвір’ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям. Внаслідок обстрілу було зруйновано дах та стіни оселі, сім’я опинилася під завалами.

"Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає", - йдеться у повідомленні.

У Новоградівці влучання сталося у багатоповерховий будинок. Поранено 13-річну дитину. Наразі на місці ракетного удару продовжують працювати поліцейські та працівники ДСНС. Під завалами, ймовірно, можуть перебувати ще п'ятеро людей, серед них дитина.

У Мирнограді росіяни вдарили двома ракетами С-300. Руйнувань зазнав відділ поліції.

Як повідомлялося, вночі окупанти здійснили атаку 20 дронами та ракетами С-300. ППО збила 14 російських БпЛА.

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