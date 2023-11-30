Нічна атака дронів та ракет С-300: скільки повітряних цілей збила ППО

Вдалося збити не всі безпілотники.
Вночі проти 30 листопада армія РФ атакувала Україну 20 ударними безпілотниками Shahed. Крім того, ворог вгатив ракетами С-300. ППО збила 14 російських БпЛА.
Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Росіяни запускали Shahed з двох напрямків: з тимчасово анексованого Криму та російського Приморсько-Ахтарська.
"В результаті бойової роботи знищено 14 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях держави", - йдеться у повідомленні.
Крім того, окупанти завдали удару по Донеччині зенітними керованими ракетами С-300.
Нагадаємо, вночі в Україні кілька разів оголошувати тривогу в різних регіонах. Вони були пов'язані і з ракетною небезпекою та загрозою ударів дронів.
Під час тривоги на Вінниччині працювала ППО по залишках ворожих безпілотників. Також вибухи було чутно на Хмельниччині.