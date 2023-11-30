Нічна атака дронів та ракет С-300: скільки повітряних цілей збила ППО

Вночі проти 30 листопада армія РФ атакувала Україну 20 ударними безпілотниками Shahed. Крім того, ворог вгатив ракетами С-300. ППО збила 14 російських БпЛА.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни запускали Shahed з двох напрямків: з тимчасово анексованого Криму та російського Приморсько-Ахтарська.

"В результаті бойової роботи знищено 14 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях держави", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти завдали удару по Донеччині зенітними керованими ракетами С-300.

Нагадаємо, вночі в Україні кілька разів оголошувати тривогу в різних регіонах. Вони були пов'язані і з ракетною небезпекою та загрозою ударів дронів.

Під час тривоги на Вінниччині працювала ППО по залишках ворожих безпілотників. Також вибухи було чутно на Хмельниччині.

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