Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Вінниччині працювало ППО по залишках ворожих безпілотників

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
748
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Вінниччині працювало ППО по залишках ворожих безпілотників

Ворожі дрони знову не давали спати українцям / Фото: ТСН.ua

Російські дрони знову цілу ніч кружляли у небі України.

На Вінниччині працювало ППО по залишках БпЛА.

Про це заявили Сили оборони півдня України у повідомленні у соціальних мережах. 

"Не знімайте і не поширюйте! Пам'ятайте про власну безпеку! Будьте обережні та свідомі", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що станом на ранок 30 листопада повітряна тривога оголошена у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Луганській областях та автономній республіці Крим. 

Додамо, що раніше моніторингові канали повідомляли про роботу ППО на Київщині. 

Раніше повідомлялося, що майже половину України охопила повітряна тривога

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
748
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація