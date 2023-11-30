На Вінниччині працювало ППО по залишках ворожих безпілотників

Російські дрони знову цілу ніч кружляли у небі України.

На Вінниччині працювало ППО по залишках БпЛА.

Про це заявили Сили оборони півдня України у повідомленні у соціальних мережах.

"Не знімайте і не поширюйте! Пам'ятайте про власну безпеку! Будьте обережні та свідомі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що станом на ранок 30 листопада повітряна тривога оголошена у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Луганській областях та автономній республіці Крим.

Також читайте Поблизу Хмельницької АЕС пролунало кілька вибухів - МАГАТЕ

Додамо, що раніше моніторингові канали повідомляли про роботу ППО на Київщині.

Раніше повідомлялося, що майже половину України охопила повітряна тривога.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.