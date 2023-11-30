Поблизу Хмельницької АЕС пролунало кілька вибухів - МАГАТЕ

В організації занепокоєні вибухами у безпосередній близькості до АЕС.

Експерти МАГАТЕ, які здійснюють моніторинг безпекової ситуації на атомних станціях в Україні, повідомляють, що поблизу Хмельницької АЕС у ніч проти 29 листопада 2023 року пролунало кілька вибухів.

Про це пише Укрінформ з посиланням на звіт Міжнародного агентства з атомної енергії.

«У Західній Україні група МАГАТЕ, яка спостерігає за ситуацією на Хмельницькій атомній електростанції, повідомила, що, перебуваючи у своїх приміщеннях, чула минулої ночі протягом 20 хвилин кілька вибухів у безпосередній близькості», – зауважили в агентстві.

Станція не постраждала безпосередньо, але інцидент показав, що поки триває війна, усі АЕС України залишаються в небезпеці, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

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«Весь світ переважно зосереджений – і це справедливо – на цілком реальних небезпеках, з якими стикається Запорізька АЕС… оскільки вона розташована на передовій, – зазначив Гроссі, маючи на увазі, що ця станція окупована російськими військами. – Але вчорашня подія нагадує про те, що ми не повинні забувати про інші ядерні об'єкти в Україні, яким потенційно теж загрожують ракетні та інші атаки».

За словами очільника МАГАТЕ, усі ядерні об'єкти України залишаються уразливими: або безпосередньо з огляду на ймовірні влучання ракет, або побічно – якщо буде порушено їх електропостачання.

Нагадаємо, що пізно ввечері 28 листопада у Хмельницькій області під час повітряної тривоги через атаку безпілотників працювали сили ППО. Сталося падіння уламків на території Шепетівського району.

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