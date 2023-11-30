Ворог обстріляв громади на Сумщині з мінометів та кулемету

Окупанти продовжують нападати на Сумську область.

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 21.00 29 листопада 2023 року.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

"Протягом дня росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Есманська та Великописарівська громади", - йдеться у повідомленні.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів).

Есманську громаду ворог обстріляв з кулемету - 10 кулеметних черг.

Великописарівська громада: здійснено обстріл з гранатомету АГС (10 вибухів).

Нагадаємо, що раніше майже половину України охопила повітряна тривога.

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