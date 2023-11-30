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Ворог обстріляв громади на Сумщині з мінометів та кулемету

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог обстріляв громади на Сумщині з мінометів та кулемету

Ворог продовжує бити з різних видів зброї / Фото: Поліція Сумської області

Окупанти продовжують нападати на Сумську область.

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 21.00 29 листопада 2023 року.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах. 

"Протягом дня росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Есманська та Великописарівська громади", - йдеться у повідомленні.

  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів).
  • Есманську громаду ворог обстріляв з кулемету - 10 кулеметних черг.
  • Великописарівська громада: здійснено обстріл з гранатомету АГС (10 вибухів).

Нагадаємо, що раніше майже половину України охопила повітряна тривога

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