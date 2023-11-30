Враг обстрелял громады в Сумской области из минометов и пулемета

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21.00 29 ноября 2023 года.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

"В течение дня россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 15 взрывов. Обстрелы подверглись Краснопольскому, Эсманскому и Великописаревскому обществу", — говорится в сообщении.

Краснопольская громада: враг бил из минометов (5 взрывов).

Эсманскую громаду враг обстрелял из пулемета – 10 пулеметных очередей.

Великописаревскую громаду: совершен обстрел из гранатомета АГС (10 взрывов).

Напомним, что ранее почти половину Украины охватила воздушная тревога.

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