Вночі дрони атакували Хмельницьку область: в ОВА розповіли про наслідки

Пізно ввечері 28 листопада у Хмельницькій області під час повітряної тривоги через атаку безпілотників працювали сили ППО. Сталося падіння уламків на території Шепетівського району.

Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Вночі, під час чергової ворожої атаки, в області працювали сили ППО. Ми вкотре дякуємо ЗСУ за якісну роботу", - наголосив чиновник.

За його словами, інформації щодо потерпілих чи травмованих немає. Втім, внаслідок атаки в Шепетівському районі пошкоджено дах, вікна та двері приміщення агропідприємства.

Слід зауважити, що у Хмельницькій області сирени лунали понад три години - від 21:12 28 листопада до 00:34 29 листопада. Повітряні сили інформували про дві групи ударних ворожих БпЛА у напрямку регіону.

Нагадаємо, пізно ввечері 28 листопада росіяни здійснили атаку дронами і ракетами по Україні. В ударі окупаційної армії було задіяно 21 ударний БплА "Shahed-136/131" і три керовані авіаційні ракети Х-59.

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