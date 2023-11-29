Нічна атака дронами і ракетами: скільки повітряних цілей збила ППО та куди цілив ворог

Одна з ракет не досягла цілей.

У ніч проти середи, 29 листопада, армія Російської Федерації атакувала Україну безпілотниками Shahed та керованими авіаційними ракетами Х-59. Сили ППО знищили 100% дронів та дві ракети.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Усього в ударі окупаційної армії було задіяно 21 ударний БплА "Shahed-136/131" і три керовані авіаційні ракети Х-59. Росіяни запускали дрони з російського Приморсько-Ахтарська, а Х-59 - з повітряного простору тимчасово окупованої Херсонщини.

"Основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина, ракет – південь країни", - наголошують ПС.

Зазначається, що усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя - не досягла цілі.

Нагадаємо, у низці областей повітряну тривогу оголосили ввечері 28 листопада, а тривала вона навіть після опівночі. Зокрема, після 21:00 на Київщині лунали вибухи. В КМВА заявили, що ППО працює по ворожих безпілотниках.

Крім того, на Хмельниччині спрацювала система ППО через ворожі безпілотники. Зокрема, ПС інформували, що дрони ворога мари курс на Старокостянтинів.

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