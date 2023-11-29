Ночная атака дронами и ракетами: сколько воздушных целей сбило ПВО и куда целил враг

Одна из ракет не достигла целей.

В ночь на среду, 29 ноября, армия Российской Федерации атаковала Украину беспилотниками Shahed и управляемыми авиационными ракетами Х-59. Силы ПВО уничтожили 100% дронов и две ракеты.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Всего в ударе оккупационной армии был задействован 21 ударный БплА "Shahed-136/131" и три управляемых авиационных ракеты Х-59. Россияне запускали дроны из российского Приморско-Ахтарска, а Х-59 – из воздушного пространства временно оккупированной Херсонщины.

"Основное направление удара беспилотников – Хмельнитчина, ракет – юг страны", — подчеркивают ПС.

Все вражеские ударные БпЛА уничтожены в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты в Николаевской области. Третья – не достигла цели.

Напомним, в ряде областей воздушную тревогу объявили вечером 28 ноября, а продолжалась она даже после полуночи. В частности, после 21:00 в Киевской области раздавались взрывы. В КМВА заявили, что ПВО работает по вражеским беспилотникам.

Кроме того, в Хмельнитчине сработала система ПВО из-за вражеских беспилотников. В частности, ПС информировали, что дроны врага мечтают курс на Староконстантинов.

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