РФ ночью ударила по Киеву черными дронами: Игнат объяснил почему

Во время массированной атаки беспилотников по Киеву в ночь на 25 ноября российские использовали "Shahed" черного цвета. В Сети появилась информация, что речь идет об иранских дронах с реактивным двигателем. Впрочем, это не так.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Это не реактивные. Иран показал перспективную модель этого "Шахеда". Неизвестно, в каком количестве их изготовляют, какова будет судьба этого реактивного БПЛА", — сказал он.

По его словам, россияне постоянно модернизируют "Shahed". Возможно, они использовали черный цвет, чтобы усложнить работу украинского ПВО.

"Они раньше совершенствовали те БПЛА, которые получили от Ирана, и делающие сами, используя определенные композитные материалы для светоотражающей поверхности. Сейчас мы видим, что использовали карбономатериал. Карбон является поглотительным материалом для радиолокационного сигнала. Черный цвет — понятно почему", — добавил пресс-секретарь Воздушных сил.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Щоб важче було виявити! Ігнат про модернізацію “Шахедів”, які вночі атакували Київ

Напомним, журналист "1+1" Андрей Цаплиенко сообщил, что ночью Киев атаковали модернизированные "Шахеды". Они были черного цвета.

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