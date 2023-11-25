РФ выпустила ночью рекордное количество дронов: Воздушные силы назвали цель врага

Тревога в столице продолжалась более шести часов.

В ночь на субботу, 25 ноября, армия Российской Федерации атаковала Украину рекордным количеством ударных беспилотников. Впрочем, о каком количестве идет речь, пока неизвестно.

Об этом утром проинформировали Воздушные силы ВСУ,

"Этой ночью враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed-131/136". Основное направление удара – Киев", — говорится в сообщении ПС.

В настоящее время воздушная тревога в Киеве длилась более шести часов. Сколько дронов удалось сбить силам ПВО и сколько целей запустил враг, неизвестно. ПС просят дождаться отбоя сирены и обещают сообщить о результатах боевой работы.

Напомним, впоследствии Воздушные силы подтвердили, что оккупанты ночью атаковали рекордным количеством дронов — было около 75 пусков. Силы ПВО сбили 71 БпЛА. Основным направлением удара россиян была столица – Киев.

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