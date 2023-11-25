РФ атаковала ночью рекордным количеством дронов: сколько удалось сбить и куда они летели

Ночью, 25 ноября, агрессор Россия выпустила по Украине рекордное количество ударных беспилотников. Зафиксированы пуски около 75 дронов. Силы ПВО сбили 71 БпЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, а также командующий ВС Николай Олещук.

"Запущено около 75 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136". 71 – уничтожено противовоздушной обороной", — проинформировал Олещук.

Отмечается, что оккупационная армия запускала "Shahed" по двум направлениям: российскому Приморско-Ахтарскому и району Курской области. Основное направление удара россиян была столица – Киев.

Противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести регионах: в Киевской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Кировоградской областях. Больше "Shahed" силы ПВО ликвидировали на Киевщине. Кроме того, на Днепропетровщине была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

ПС подчеркнули, что к отражению воздушной атаки привлечены зенитные ракетные войска, тактическая авиация, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы. По словам Николая Олещука, около 40% уничтоженных беспилотников — в активе мобильных огневых групп.

Атака дронов на Киев 25 ноября

В Киеве воздушная тревога продолжалась более шести часов: с 02:37 до 08:45. В городе прогремело много взрывов. Воздушные силы предупреждали о нескольких группах дронов в направлении столицы.

Известно, что РФ выпустила ночью рекордное количество дронов. Основное направление удара – был Киев. Всего в Киевской области удалось "приземлить" более 60 беспилотников.

Атака на столицу стала наиболее массированной с начала войны. РФ применила баражирующие БпЛА "Shahed", дроны летели в несколько волн и по нескольким направлениям.

В результате атаки беспилотников город частично остался без света. Известно о пяти пострадавших. Кроме того, произошло разрушение в нескольких районах столицы.