В Киеве обломки дрона упали на жилой дом

Информация о пострадавших уточняется.
В Голосеевском районе Киева в результате атаки российских ударных беспилотников 25 ноября обломки дрона упали на 4-этажный жилой дом.
Информация о характере вероятных разрушений и пострадавших уточняется, сообщает Киевская городская военная администрация.
Также, по данным КГВА, в результате сбития вражеских дронов зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе на зону зеленых насаждений, без пострадавших.
В Печерском районе – также на незастроенную территорию. Предварительно без последствий.
В Соломенском районе в результате падения обломков двое пострадавших — у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации. Также в этом районе в 5-этажном доме произошло разрушение на втором этаже, выбиты стекла. В здании заблокированы две женщины. Проводятся работы по деблокированию.
Воздушная тревога в Киеве
Напомним, ночью оккупанты совершили массированную атаку БпЛА на Киев. Тревога в Киеве звучала несколько часов. Российские войска нанесли удары дронами. Ночью было громко, работали силы ПВО, в городе раздавались взрывы.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал находиться в безопасных местах.
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