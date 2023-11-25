В Киеве обломки дрона упали на жилой дом

В Голосеевском районе Киева в результате атаки российских ударных беспилотников 25 ноября обломки дрона упали на 4-этажный жилой дом.

Информация о характере вероятных разрушений и пострадавших уточняется, сообщает Киевская городская военная администрация.

Также, по данным КГВА, в результате сбития вражеских дронов зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе на зону зеленых насаждений, без пострадавших.

В Печерском районе – также на незастроенную территорию. Предварительно без последствий.

В Соломенском районе в результате падения обломков двое пострадавших — у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации. Также в этом районе в 5-этажном доме произошло разрушение на втором этаже, выбиты стекла. В здании заблокированы две женщины. Проводятся работы по деблокированию.

Воздушная тревога в Киеве

Напомним, ночью оккупанты совершили массированную атаку БпЛА на Киев. Тревога в Киеве звучала несколько часов. Российские войска нанесли удары дронами. Ночью было громко, работали силы ПВО, в городе раздавались взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал находиться в безопасных местах.